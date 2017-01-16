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Футболист "Милана" Луис Адриано перешел в "Спартак"

Контракт с футболистом, выигрававшем клубный ЧМ, а также Кубок УЕФА, вступает в силу с 25 января нынешнего года

Футболист "Милана" Луис Адриано перешел в "Спартак"
Луис Адриано в матче за "Милан"
Фото: Reuters

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" объявил о подписании контракта с нападающим итальянского "Милана" Луисом Адриано.

"ФК "Спартак-Москва" и ФК "Милан" заключили трансферный контракт о переходе в нашу команду бразильского нападающего Луиса Адриано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Спартака".

"Сегодня Луис Адриано подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Он вступает в силу с 25 января 2017 года", - отмечается в сообщении.

Таким образом, "Спартак" сделал очередное приобретение в нынешнее межсезонье. Ранее он объявил о переходе в столичный клуб вратаря пермского "Амкара" Александра Селихова, его партнера по команде защитника Георгия Джикии, в понедельник стало известно о подписании контракта с полузащитником московского "Локомотива" Александром Самедовым.

Луис Адриано изначально выступал за бразильский "Интернасьонал", с которым в 2006 году стал победителем клубного чемпионата мира.

В 2007 году нападающего пригласил донецкий "Шахтер", с которым он шесть раз выигрывал чемпионат Украины, четыре раза - Кубок Украины, столько же - Суперкубок Украины, а в сезоне-2008/09 - Кубок УЕФА.

В сезоне-2013/14 бразилец стал лучшим снайпером чемпионата Украины, забив 20 мячей. Всего он провел за "Шахтер" 266 матчей, отличился 128 раз и является лучшим бомбардиром клуба всех времен. Кроме того, в 2014 году нападающий повторил снайперский рекорд группового этапа Лиги чемпионов, записав на свой счет 9 голов.

В июле 2015 года Луис Адриано перешел в итальянский "Милан", за который провел 33 матча и забил 4 мяча.

На счету форварда также 4 матча за сборную Бразилии.

Теги: футбол, ФК Спартак, ФК Милан, Луис Адриано
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