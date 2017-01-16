Один из голов Овечкина попал в число самых лучших моментов в истории НХЛ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала гол российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина в ворота "Финикса" в матче, прошедшем 16 января 2006 года, одним из самых лучших моментов в 100-летней истории НХЛ.

"Обычно последний гол в матче, который завершается со счетом 6:1, забывают. Но шайба, заброшенная Александром Овечкиным 16 января 2006 года на стадионе Glendale Arena в Финиксе, вошла в историю как "Гол"", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НХЛ.

"Овечкин подобрал шайбу в средней зоне, пересек синюю линию по правому флангу и стал смещаться в центр на защитника Пола Мару. Овечкин попытался обыграть его на паузе, но упал. Тем не менее, он сохранил контроль над шайбой, перевернулся на спину и отправил шайбу мимо удивленного голкипера Брайана Буше в ворота", - так описывается взятие ворот россиянином в сообщении НХЛ.

Подчеркивается, что этот гол "вошел число лучших событий за столетнюю историю НХЛ".

Сезон-2005/06 был дебютным для Овечкина в НХЛ, а указанный гол - вторым в игре и 32-м в сезоне, в котором россиянин был назван лучшим новичком.