Россия победила Польшу на мужском ЧМ по гандболу

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Польши в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира среди мужчин.

Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени, завершилась со счетом 24:20 в пользу россиян.

Ранее российская команда нанесла поражение Японии (39:29) и уступила Норвегии (24:28). Во вторник она сыграет с Францией (начало – 22:45 мск).

Франция сейчас возглавляет группу А, на ее счету три победы в трех матчах. По две победы одержали и по одному поражению потерпели Норвегия, Бразилия и Россия. У Польши и Японии – по три поражения.

ЧМ проходит во Франции.