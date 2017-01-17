Малкин забросил три шайбы "Вашингтону" в НХЛ

В этом матче "Питтсбург" и столичный клуб забросили 15 шайб на двоих

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" на своем льду одержал победу над "Вашингтоном"; одним из героев результативного противостояния стал российский форвард хозяев Евгений Малкин, забросивший три шайбы)

В этой игре в общей сложности было заброшено 15 шайб (девять из них- во втором периоде) а победитель определился в овертайме. Результат встречи - 8:7 (0:2, 6:3, 1:2, 1:0) в пользу "Питтсбурга".

Что касается Малкина, на его счету три гола в ворота "Вашингтона". В составе же "Вашингтона" двумя результативными передачами отличился Александр Овечкин, одной - Евгений Кузнецов.