Южный не доиграл матч первого круга Australian Open и выбыл из борьбы

Макарова и Веснина вышли во второй круг

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Михаил Южный не смог доиграть встречу первого круга турнира серии "Большого шлема" Australian Open против киприота Маркоса Багдатиса.

При счете 6:3, 3:0 в пользу представителя Кипра россиянин отказался от дальнейшей борьбы и, таким образом, выбыл из дальнейшей борьбы в мужском одиночном разряде.

В свою очередь, во второй круг соревнования в ночь на вторник путевки смогли завоевать две российские теннисистки. Так, Екатерина Макарова победила свою же соотечественницу Екатерину Александрову - 6:0, 4:6, 6:1. Елена Веснина взяла верх над румынкой Аной Богдан - 7:5, 6:2.

Общий призовой фонд соревнования составляет $36 млн 260 тыс.