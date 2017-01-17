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Осужденные во время Евро-2016 фанаты из РФ вернутся на родину в ночь на среду

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Прибытие самолета в Россию с футбольными болельщиками Сергеем Горбачевым и Алексеем Еруновым, осужденными летом 2016 года на тюремное заключение за участие в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы, ожидается после полуночи в среду, сообщил бывший президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

"Долгожданная радостная весточка! Вечером в Шереметьево F, рейсом AF1144 в 00:40 домой вернутся два российских болельщика из тюрьмы г. Марсель!", - написал Шпрыгин во вторник в твиттере.

Сергей Горбачев, Алексей Ерунов и Николай Морозов были летом осуждены судом Марселя на срок от одного до двух лет за участие в беспорядках и драках между российскими и британскими фанатами. Позднее сроки их заключения были уменьшены, а в конце ноября Морозов был освобожден условно-досрочно и выдворен в Россию.

В декабре же должен был выйти на свободу и Горбачев, однако он решил не оставлять своего друга Ерунова; суд удовлетворил просьбу С.Горбачева выпустить его в январе вместе с товарищем.

В июне за участие в беспорядках суд в Марселе приговорил трех российских болельщиков к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет. Директор по работе с болельщиками ФК "Локомотив" (Москва) Алексей Ерунов был осужден на два года, директор фан-клуба ФК "Арсенал" (Тула) Сергей Горбачев - на 18 месяцев, болельщик московского "Динамо" Николай Морозов - на 1 год.

В октябре экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин сообщил, что суд Прованса уменьшил сроки наказания: Ерунову оно было снижено на шесть месяцев, Горбачеву - на три месяца.

24 сентября конференция Российского футбольного союза исключила ВОБ из РФС.

Теги: футбол, Евро-2016, фанаты
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