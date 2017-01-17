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Спорт КХЛ-2016/17

Названы капитаны команд Матча звезд КХЛ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Объявлены капитаны команд Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)-2017, сообщает пресс-служба КХЛ.

Сборную дивизиона Боброва возглавит лидер петербургского СКА Павел Дацюк.

Сборную дивизиона Тарасова возглавит форвард подольского "Витязя" Максим Афиногенов.

Команду дивизиона Харламова выведет на лед с капитанской повязкой лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата КХЛ, форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин.

Капитаном команды лучших дивизиона Чернышёва станет защитник омского "Авангарда" Евгений Медведев.

Матч звезд КХЛ состоится 22 января 2017 г. в Уфе.

Теги: хоккей, КХЛ
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