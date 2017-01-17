Названы капитаны команд Матча звезд КХЛ

17 января 08:54

Южный не доиграл матч первого круга Australian Open и выбыл из борьбы

Макарова и Веснина вышли во второй круг Подробнее

17 января 08:44

Малкин забросил три шайбы "Вашингтону" в НХЛ

В этом матче "Питтсбург" и столичный клуб забросили 15 шайб на двоих Подробнее

16 января 22:48

Футболист "Милана" Луис Адриано перешел в "Спартак"

Контракт с 29-летним футболистом, который выигрывал клубный ЧМ, а также Кубок УЕФА, вступает в силу с 25 января нынешнего года Подробнее

16 января 18:16

Гонщик "Формулы-1" Боттас перешел из Williams в Mercedes