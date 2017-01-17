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FIS не запрещала лыжнику Вылегжанину выступать в Удмуртии

Ранее спортсмен, отстраненный Международный федерацией лыжного спорта от участия в соревнованиях под эгидой FIS, принял участие в чемпионате Удмуртии, где победил

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российский лыжник Максим Вылегжанин, ранее отстраненный от соревнований Международной федерацией лыжного спорта (FIS) сообщил, что консультировался с FIS перед стартом в чемпионате Удмуртии

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"Я общался с представителем FIS в России. Он пояснил, что отстранение распространяется только на соревнования, которые проводятся под эгидой FIS. Но в их календаре не указан чемпионат Удмуртии, значит, я могу принять в нем участие. Никакой письменной бумаги у меня нет, мы просто устно пообщались, я все выяснил", - цитирует трехкратного серебряного призера Олимпийских игр Вылегжанина газета "Спорт-Экспресс".

"Еще я разговаривал с президентом Федерации лыжных гонок России, которая так же отметила, что эти соревнования не относятся к FIS и я могу принять в них участие", - добавил он.

Ранее сообщалось, что фамилия временно отстраненного 34-летнего лыжника была в списке участников первенства и чемпионата Удмуртии в соревновании мужчин, где он занял первое место.

23 декабря, после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, FIS временно отстранила от участия в международных соревнованиях шестерых россиян - Евгения Шаповалова, Юлию Иванову, Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова.

Теги: лыжные гонки, Максим Вылегжанин
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