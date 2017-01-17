"Спартак" проиграл седьмой матч подряд в КХЛ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Московский ХК "Спартак" продлил серию поражений в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив во вторник братиславскому "Словану".

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу "Слована".

Для "Спартака" это поражение стало седьмым подряд. В последний раз москвичи выигрывали в КХЛ 28 декабря, когда в Сочи был повержен местный одноименный клуб (4:1).

Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ. «Спартак» с 60-ю очками занимает предпоследнее, 13-е место. «Слован» - на 10-м месте (72 очка).

Ранее в этот игровой день «Трактор» в Челябинске уступил «Автомобилисту» (Екатеринбург) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, победитель определился в овертайме).

Эти команды из Восточной конференции. «Трактор» находится на четвертом месте (84), «Автомобилист» - на 10-м (66).