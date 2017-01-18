Россия проиграла Франции на мужском ЧМ по гандболу

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Cборная России по гандболу потерпела поражение от национальной команды Франции в матче четвертого тура группового этапа среди мужских команд.
Встреча, прошедшая в ночь на среду по московскому времени, завершилась со счетом 35:24 в пользу французов.
Сборная России к настоящему моменту выиграла два матча (у Японии и Польши) и проиграла столько же (Норвегии и Франции).
С 4 очками она занимает в группе А третье место, а возглавляет ее команда Франции (8 очков). Между ними находится Норвегия (6). 4 балла у сборной Бразилии, 2 – у Польши. Япония очков не набрала.
19 января российская команда проведет последний матч в группе – против Бразилии. Начало – 16:00 мск.
Российская команда ранее уже гарантировала себе место в плей-офф, куда выходят по четыре команды каждой из групп.
ЧМ проходит во Франции.