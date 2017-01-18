МЧС РФ почти завершило свою подготовку к ЧМ-2018

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - МЧС России вышло на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года и ответственно подходит ко всем мероприятиям, связанным с организацией и проведением соревнований, заявил глава ведомства Владимир Пучков.

"Мы вышли на финишную прямую по подготовке к чемпионату мира по футболу", - сказал Пучков в ходе заседания коллегии МЧС России в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

Он отметил, что МЧС России ответственно подходит к подготовке, связанной с организацией и проведением ЧМ-2018.

"У нас есть опыт проведения крупных спортивных соревнований, и все мероприятия по обеспечению безопасности участников и гостей чемпионата мира по футболу уже спланированы", - сказал Пучков.

Министр добавил, что высокий уровень оснащения пожарно-спасательных подразделений - важнейшее условие обеспечения защиты участников и гостей соревнований.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.