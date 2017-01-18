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Биатлонисты Шипулин и Акимова сохранили лидерство в рейтинге СБР

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Антон Шипулин и Татьяна Акимова продолжают лидировать в мужском и женском рейтингах Союза биатлонистов России (СБР), обновленная версия которых опубликована в среду.

"У мужчин уверенное лидерство сохраняет представитель Свердловской области Антон Шипулин (1139 очков). На втором месте идёт москвич Максим Цветков (1000), а замыкает тройку лучших Антон Бабиков из Башкортостана (805). В лидеры Кубка России выбился 22-летний хантымансиец Дмитрий Иванов (309)", - говорится в сообщении пресс-службы СБР.

"Татьяна Акимова из Чувашии уверенно возглавляет женский рейтинг (976). С огромным отставанием от лидера на второй позиции идёт Екатерина Глазырина из Свердловской области (550), а на третьем месте не проведшая ни одной гонки в Кубке мира Дарья Виролайнен (532). В общем зачёте Кубка России также лидирует спортсменка из Югры Инна Смирнова (274)", - говорится в тексте сообщения

По сообщению пресс-службы СБР, "лидером юниорского рейтинга остаётся тюменец Игорь Шетько (90 очков), опережающий своего товарища по команде Семёна Бея (78)".

"Югорчанка Елизавета Каплина остаётся самой стабильной юниоркой (93). На второй строчке рейтинга Ирина Казакевич (85,5) из Свердловской области", - говорится в сообщении.

Рейтинг был обновлен по итогам пятых этапов Кубка мира и Кубка IBU и четвёртого этапа Кубка России.

Теги: биатлон, Антон Шипулин, Татьяна Акимова
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