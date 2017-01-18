Московское "Динамо" победило ЦСКА в матче КХЛ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" на своем льду одержало победу над столичным ЦСКА.

Результат прошедшей в среду встречи - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу "Динамо".

В другом матче игрового вечера "Витязь" у себя в Подольске нанес поражение тольяттинской "Ладе" - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

Кроме того, "Ак Барс" в Казани взял верх над уфимским "Салаватом Юлаевым", вырвав победу в овертайме - 6:5 (2:1, 2:4, 1:0, 1:0).