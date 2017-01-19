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Веснина и Макарова вышли в третий круг Australian Open

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова завоевали путевки в третий раунд турнира серии "Большого шлема" Australian Open в женском одиночном разряде.

Во втором круге соревнования Е.Веснина одержала победу над представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой. Результат противостояния – 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

В следующем круге Веснина сыграет с победительницей пары Дженнифер Брейди (США) – Хитер Уотсон (Великобритания).

Что касается Макаровой, то ранее в ночь на четверг по московскому времени она встречалась с итальянкой Сарой Эррани. Во втором сете, при счете 6:2, 3:2 в пользу россиянки, Эррани отказалась от дальнейшей борьбы.

Соперницей Весниной в третьем круге будет Доминика Цибулкова (Словакия).

Общий призовой фонд соревнования составляет $36 млн 260 тыс.

Теги: теннис, Australian Open, Елена Веснина, Екатерина Макарова
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