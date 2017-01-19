Главные новости
В РоссииКС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"ЭкономикаБанки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"В миреАссанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси Мэннинг
Важно
КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"
Спорт

Джокович проиграл во втором круге Australian Open

В пяти сетах победу над ним одержал представитель Узбекистана Истомин

Джокович проиграл во втором круге Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович
Фото: Reuters

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович потерпел неудачу в матче второго круга турнира серии «Большого шлема» Australian Open против представителя Узбекистана Дениса Истомина.

Встреча, растянувшаяся на пять раундов, завершилась со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Истомина.

Матч продолжался 4 часа 48 минут.

Таким образом, Джокович сложил с себя полномочия действующего победителя турнира, который он в общей сложности выигрывал шесть раз.

Джокович продолжительное время возглавлял рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), пока в ноябре его с первой строчки не сменил британец Энди Маррей. Сейчас серб располагается на втором месте. Что же касается Истомина, то он находится на 117-м месте рейтинга.

Общий призовой фонд соревнования составляет $36 млн 260 тыс.

Теги: теннис, Australian Open, Новак Джокович
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Джокович выиграл Australian Open

Спорт
Россиян в мужском одиночном разряде Australian Open не осталосьРоссиян в мужском одиночном разряде Australian Open не осталось
В женском одиночном разряде турнирный путь продолжают пять россиянокПодробнее
Суд в Москве отклонил иск легкоатлетки Угаровой по поводу фильма о допингеСуд в Москве отклонил иск легкоатлетки Угаровой по поводу фильма о допинге
В конце ноября прошлого года CAS дисквалифицировал несколько российских легкоатлеток, в том числе Угарову, и аннулировал ряд их результатовПодробнее
Южный не доиграл матч первого круга Australian Open и выбыл из борьбыЮжный не доиграл матч первого круга Australian Open и выбыл из борьбы
Макарова и Веснина вышли во второй кругПодробнее
Малкин забросил три шайбы "Вашингтону" в НХЛМалкин забросил три шайбы "Вашингтону" в НХЛ
В этом матче "Питтсбург" и столичный клуб забросили 15 шайб на двоихПодробнее
Футболист "Милана" Луис Адриано перешел в "Спартак"Футболист "Милана" Луис Адриано перешел в "Спартак"
Контракт с 29-летним футболистом, который выигрывал клубный ЧМ, а также Кубок УЕФА, вступает в силу с 25 января нынешнего годаПодробнее
Гонщик "Формулы-1" Боттас перешел из Williams в MercedesГонщик "Формулы-1" Боттас перешел из Williams в Mercedes
Масса, объявлявший о завершении карьеры, продлил контракт с WilliamsПодробнее
Неймара назвали самым дорогим футболистом мираНеймара назвали самым дорогим футболистом мира
Центр спортивных исследований, который изучил топ-5 чемпионатов, принимал во внимание результаты игроков, возраст и действующий контрактПодробнее
Самедов перешел из "Локомотива" в "Спартак"Самедов перешел из "Локомотива" в "Спартак"
Подписанный в понедельник контракт вступает в силу 18 январяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Крещенские купания6 фото
19 января
Крещенские купания
Фотохроника 18 января7 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"ЭкономикаБанки попросят ЦБ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"В миреАссанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси МэннингВ миреСША заподозрили Россию в использовании пенсий для оплаты услуг хакеров
КС РФ допустил возможность выплаты частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСа
Россиян не было в погребенном под лавиной итальянском отеле
Власти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7
Джокович проиграл во втором круге Australian Open
СКР возбудил дело против сотрудников опеки после изъятия 10 детей из приемной семьи
Африканские страны введут войска в Гамбию из-за отказа президента покинуть пост
В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибших
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи