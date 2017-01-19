Джокович проиграл во втором круге Australian Open

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович потерпел неудачу в матче второго круга турнира серии «Большого шлема» Australian Open против представителя Узбекистана Дениса Истомина.

Встреча, растянувшаяся на пять раундов, завершилась со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Истомина.

Матч продолжался 4 часа 48 минут.

Таким образом, Джокович сложил с себя полномочия действующего победителя турнира, который он в общей сложности выигрывал шесть раз.

Джокович продолжительное время возглавлял рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), пока в ноябре его с первой строчки не сменил британец Энди Маррей. Сейчас серб располагается на втором месте. Что же касается Истомина, то он находится на 117-м месте рейтинга.

Общий призовой фонд соревнования составляет $36 млн 260 тыс.