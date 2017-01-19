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Спорт

Россияне не вошли в новый состав судей CAS

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Руководство Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне приняло решение назначить 24 новых судей и двух посредников по разрешению споров, говорится в релизе суда, опубликованном в четверг. Россияне в состав не вошли.

"Международный Арбитражный Совет по спорту, руководящий орган CAS, назначил 24 новых арбитров и двух новых посредников, который с января 2017 года будут назначаться в качестве судей для рассмотрения дел", - говорится в сообщении.

В этом году в состав судей вошли два американца, два канадца, два француза и два китайца, по три юриста из Германии и Австралии, два - из Саудовской Аравии, по одному представителю Ганы, Кувейта, Катара, Ирана, Испании, Исландии, и Швейцарии. Одним из судей стал и белорусский специалист по спортивному праву Сергей Ильич, возглавляющий Международно-правовой департамент Федерации футбола Белоруссии.

Посредниками стали два адвоката из Австралии и Греции. Россиян среди новых судей нет, однако в состав Международного арбитражного Совета по спорту входит экс-арбитр CAS, глава правового департамента Олимпийского комитета России Александра Бриллиантова.

CAS был создан в 1984 году для оказания услуг по разрешению споров в спортивном мире и занимается урегулированием споров с участием спортсменов, тренеров, федераций, спонсоров, агентов, клубов, лиг и организаторов спортивных мероприятий почти из всех стран мира.

В 2016 году в CAS было зарегистрировано более 600 дел и 10 процедур третейских разбирательств, что стало рекордом. Рост числа дел и вызвал необходимость увеличить количество судей и посредников.

В суде отмечают, что списки судей регулярно пересматриваются и формируются с учетом географии, чтобы штат независимых юристов был сбалансирован с точки зрения наиболее широкого охвата различных юридических систем.

Теги: спорт, CAS
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