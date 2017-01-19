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"КАМАЗ-Мастер" в феврале определится с участием в "Дакаре"-2018

В четверг СМИ сообщали, что команда в следующем году может пропустить знаменитый ралли-рейд

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Окончательное решение об участии в 2018 году в ралли-рейдах "Дакар" и Africa Eco Race "КАМАЗ-Мастер" примет в следующем месяце, заявил руководитель команды Владимир Чагин на пресс-конференции в Москве в четверг

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"В феврале у нас идет формирование графика выступлений команды в соревнованиях, проведения тренировочных сборов, все решения будут приняты в течение месяца",- сказал Чагин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"С понедельника мы начинаем разбор полетов, будет проведен полный анализ состава, автомобилей, которые были в Африке и Америке. Важно разложить по полочкам, учесть все поломки, посмотреть, что нужно менять, модернизировать. Мы увидели технику соперников, у нас свои идеи появились, это нужно использовать в своих машинах", - добавил он.

В четверг СМИ сообщали, что команда в следующем году может пропустить знаменитые ралли-рейды.

Экипаж "КАМАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева и Владимира Рыбакова (механик) стал победителем ралли-марафона "Дакар-2017" в зачете грузовиков.

Еще один экипаж "КАМАЗ-Мастер" Дмитрия Сотникова, Руслана Акмадеева и Игоря Леонова (механик) стал вторым по итогам "Дакара-2017".

Экипаж "КАМАЗ-Мастер" в составе Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Дмитрия Никитина занял первое место в ралли-рейде Africa Eco Race 2017.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной команде "Дакара" в зачете грузовиков. Теперь она - 14-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. Далее идет группа пилотов, одержавших по 2 победы, включая камазовцев Эдуарда Николаева и Фирдауса Кабирова.

Теги: автоспорт, Дакар, КАМАЗ-Мастер
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