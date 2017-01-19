Новой арене в Петербурге выделят на подготовку к ЧМ-2018 около 2 млрд рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ФИФА и правительство РФ планируют выделить 1,5-2 млрд рублей на подготовку под требования ФИФА нового стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге Чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Виталий Мутко журналистам в Петербурге в четверг.

"На подготовку стадиона на Крестовском острове к требованиям ФИФА к ЧМ-2018 необходимо 1,5-2 млрд рублей. Эти деньги будут выделены ФИФА и федеральным правительством. На подготовку стадиона к чемпионату Европы дополнительных средств не нужно", - сказал Мутко.

Как сообщалось, 30 декабря 2016 года власти Петербурга зарегистрировали право собственности на построенный стадион на Крестовском острове. 29 декабря было выдано разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Позднее стадион будет передан в управление ФК "Зенит".

Правительство Петербурга в июле расторгло контракт с генподрядчиком строительства - компанией "Инжтрансстрой СПб" (входит в "Трансстрой"). Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств.

Позднее комитет по строительству Петербурга заключил контракты с ОАО "Метрострой" на достройку стадиона к ЧМ-2018 (стоимость работ - 5 млрд 387,253 млн рублей) и благоустройство территории (2 млрд 390,993 млн рублей), а также на дополнительные работы, в том числе связанные с выполнением требований силовых структур (2,078 млрд рублей).

С учетом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове - стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий - составляет 42 млрд рублей.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион будет рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тыс. кв. м.