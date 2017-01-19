В Петербурге представили эмблему города-организатора Евро-2020

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Дворцовый мост Санкт-Петербурга лег в основу логотипа города-организатора чемпионата Европы по футболу 2020 г.

Презентация эмблемы прошла в северной столице в четверг. В ней приняли участие вице-премьер РФ Виталий Мутко, президент УЕФА Александер Чеферин, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Чеферин в своем выступлении отметил уникальный характер предстоящего чемпионата Европы. В 60-летнюю годовщину Евро он пройдет сразу в 13 городах, включая Санкт-Петербург.

Президент УЕФА отметил, что это отличная возможность для города в очередной раз продемонстрировать миру свою красоту.

В свою очередь Мутко подчеркнул, что у российского футбола есть великолепная история и огромное наследие. "Это возможность для Европы через футбол показать единение народов, сближение людей", - сказал он, добавив, что ждет от сборной России высочайшего результата.

Полтавченко назвал предстоящий турнир "очень знаковым, замечательным событием".

"Наш город по праву можно называть футбольным городом. Здесь знают футбол, умеют играть в футбол, пример тому и наш прославленный клуб "Зенит" , - сказал губернатор, отметив, что город делает многое для того, чтобы предстоящие футбольные соревнования прошли на высочайшем уровне.

В основу представленного публике логотипа лег самый известный мост Петербурга - Дворцовый.

В 2020 году турнир впервые в истории пройдет в 13 городах по всему континенту. Санкт-Петербург - один из этих городов.