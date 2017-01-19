"Амур" уступил "Адмиралу" в матче чемпионата КХЛ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты хабаровского "Амура" потерпели поражение от владивостокского "Адмирала" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу "Адмирала".
Этот результат прервал трехматчевую победную серию "Амура".
Сейчас "Амур" занимает 12-е место в Восточной конференции КХЛ, в его активе 59 очков. Что касается "Адмирала", то он находится на седьмом месте (72) в этой же конференции.