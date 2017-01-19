ЧМ-2018 будет обслуживаться газомоторным транспортом

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Автобусы, работающие на природном газе, будут обслуживать участников и болельщиков чемпионата мира по футболу-2018 и предшествующего ему Кубка конфедераций-2017.

Как сообщается в релизе ООО "Газпром газомоторное топливо", об этом говорится в "Стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в РФ", утвержденной распоряжением правительства РФ от 27 декабря 2016 года N2858-р.

Для реализации целевых индикаторов стратегии регионам необходимо приобрести 764 газомоторных автобуса (Москва - 148 единиц, Казань - 200 единиц, Екатеринбург - 60 единиц, Нижний Новгород - 50 единиц, Ростов-на-Дону - 200 единиц, Волгоград - 106).

248 из них должны выйти на линию в текущем году и обеспечить обслуживание гостей Кубка конфедераций-2017 в Москве и Казани, оставшиеся будут приобретены до мероприятий ЧМ

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград , Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.