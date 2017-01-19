Большинство заявок на билеты Кубка конфедераций поступило пока из РФ и Чили

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Завершился первый этап продажи билетов на матчи Кубка Конфедераций 2017 года в России, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) в четверг.

К 14:00 по московскому времени было зафиксировано 82,478 тыс. заявок от любителей футбола со всех континентов. Больше всего заявок поступило от российских болельщиков (71,266 тыс.), а на втором месте идут болельщики из Чили (4,949 тыс. заявок).

"Число заявок на билеты, которые мы получили из Чили, показывает, что этот турнир вызывает большой интерес не только в России, но и за рубежом. Многие болельщики готовы отправиться на другой конец Земли, чтобы посмотреть, как их команда выступит на Кубке Конфедераций. Мы уверены, что на стадионах, где пройдет "Турнир чемпионов", будет потрясающая атмосфера. В ходе предстоящих этапов продаж еще больше болельщиков смогут приобрести билеты на эти увлекательные матчи", - приводятся слова Фалька Эллера, главы билетного департамента ФИФА.

Матчи Кубка Конфедераций FIFA пройдут в Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года.

В группе A сыграют хозяева - сборная России, а также Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК), Португалия (победитель чемпионата Европы) и Мексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ). В группе B встретятся чемпион мира Германия, Чили (победитель "Копа Америка"), Австралия (победитель Кубка Азии) и чемпион Африки (определится 5 февраля 2017 года).