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Россия победила Бразилию на мужском ЧМ по гандболу

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Бразилии в матче пятого тура чемпионата мира среди мужских команд.

СпортПеред гандболистами сборной РФ поставлена задача выйти в полуфинал ЧМЧитать подробнее

Встреча завершилась со счетом 28:24 в пользу россиян.

Таким образом, сборная России, набрав 6 очков (3 победы и 2 поражения), финишировала в группе А на третьем месте. В 1/8 финала она встретится с командой, которая займет второе место в группе В. Сейчас эту позицию занимает Словения, у которой 7 очков. В четверг она сыграет с лидером группы, командой Испании (8).

От группы А в плей-офф досрочно (как и россияне) пробились Франция (8), Норвегия (6) и Бразилия (4).

ЧМ проходит во Франции.

Теги: гандбол
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