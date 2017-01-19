Спорт

Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Есть обновление от 18:51

Лучшей из россиянок стала Подчуфарова, занявшая восьмое место

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала победительницей индивидуальной гонки (15 км), прошедшей в четверг в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира.

С 2 неточными выстрелами она преодолела дистанцию за 44 минуты 48,7 секунды.

Второе место заняла француженка Анаис Шевалье, на счету которой 1 промах. Ее отставание от победительницы составило 3,8 секунды.

Третьей стала итальянка Алексия Рунгальдьер, уступившая Дальмайер 46 секунд с 1 промахом.

Из российских спортсменок лучшего результата добилась Ольга Подчуфарова. Она допустила 2 промаха и отстала от первого места на 1 минуту 39,8 секунды.

Остальные представительницы России, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 12.Татьяна Акимова (4 промаха), 25.Екатерина Глазырина (4), 47.Ульяна Кайшева (6), 70.Ирина Услугина (7).

Ни одна из 98 дошедших до финиша участниц (изначально заявлено было 100 биатлонисток, но одна была дисквалифицирована по ходу гонки, еще одна – не стартовала) не обошлась без промахов. Наибольшее количество неточных выстрелов – у австрийки Фабьен Хартвегер. Она промахнулась 11 раз и заняла 97-е место.

Теги: биатлон
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