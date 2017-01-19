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Спорт КХЛ-2016/17

СКА уступил "Йокериту" в матче КХЛ

"Спартак" продлил серию поражений до восьми матчей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Лидер чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА потерпел поражение от финского "Йокерита" в домашней встрече очередного тура соревнования.

Матч завершился со счетом 5:3 (0:2, 3:1, 2:0) в пользу "Йокерита".

Несмотря на поражение, СКА сохранил первое место в турнирной таблице чемпионата в целом и Западной конференции в частности. В его активе 118 очков, что на 4 больше чем у идущего на втором месте ЦСКА (Москва).

Что касается "Йокерита", то он в Западной конференции занимает восьмое место (78 очков).

Московский ХК "Спартак потерпел восьмое поражение подряд, уступив в Сочи местному одноименному клубу. Результат - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу ХК "Сочи". В последний раз "Спартак" выигрывал 28 декабря прошлого года - как раз у "Сочи", причем с аналогичным счетом.

Сейчас "Спартак" занимает в Западной конференции предпоследнее, 13-е место (60 очков). "Сочи" - на девятой строчке (78).

Еще два матча игрового вечера завершились следующим образом: "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2), "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Рига) - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

Теги: хоккей, КХЛ
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