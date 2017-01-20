Кузнецова и Павлюченкова вышли в четвертый круг Australian Open

В следующей стадии соревнования они сыграют друг с другом

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова завоевали путевки в четвертый круг турнира серии "Большого шлема" Australian Open в женском одиночном разряде.

В третьем раунде соревнования Кузнецова встречалась с представительницей Сербии Еленой Янкович. Противостояние, растянувшееся на три партии, завершилось победой российской спортсменки со счетом 6:4, 5:7, 9:7.

Что касается .Павлюченковой, то она одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной - 7:5, 4:6, 6:3.

В следующем круге Кузнецова и Павлюченкова сыграют друг с другом. По данным Женской теннисной ассоциации (WTA), спортсменки ранее встречались на кортах семь раз: пять побед одержала Кузнецова, две (включая матч недавнего турнира в Сиднее) - Павлюченкова.

Общий призовой фонд Ausytalian Open-2017 составляет $36 млн 260 тыс.