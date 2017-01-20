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Спорт Допинг в российском спорте

Глава Минспорта поддержал пожелавшего выступать под нейтральным флагом Шубенкова

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российским легкоатлетам, желающим выступать под нейтральным флагом, в том числе, чемпиону мира Сергею Шубенкову, не нужно оправдываться за это, заявил глава министр спорта РФ Павел Колобков.

"Я считаю, что Шубенкову не надо оправдываться. Это выдающийся спортсмен, чемпион мира в уникальной дисциплине в лёгкой атлетике. Спортивная жизнь очень коротка, и за это время он должен реализовать свой потенциал, поэтому нужно прекратить все эти обсуждения", - сказал Колобков в пятницу журналистам.

Он заявил, что люди, обвиняющие спортсменов в непатриотичности, сами не знают, что такое любовь к Родине.

"Уверяю, наши спортсмены многократно подтверждали свой патриотизм и любовь к Родине на многих соревнованиях, и в том числе на Олимпиаде в Рио, где выступили выше всяких похвал. А то, что какой-то спортсмен выступит, допустим, на ближайших соревнованиях под флагом международной спортивной федерации - весь мир знает, что это наш спортсмен и какую страну он представляет", - сказал министр спорта.

Ранее чемпион мера в беге с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков сообщил, что намерен заявиться для участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА )была исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в 2016 году после того, как разразился масштабный скандал о допинге в российском спорте. После исключения ВФЛА стало невозможным участие российских легкоатлетов в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Теги: легкая атлетика, минспорта, Павел Колобков, Сергей Шубенков
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