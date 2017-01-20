Телеканал ARD 22 января покажет новый фильм о допинге

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Немецкий журналист Хайо Зеппельт анонсировал выход на телеканале ARD нового фильма о допинге в спорте.
В своем твиттере он написал, что фильм, в основу которого лягут новые факты от информаторов, выйдет в воскресенье, 22 января. При этом журналист не уточнил, кто именно из спортсменов или тренеров (и из какой страны) будет фигурировать в фильме
Журналист телеканала ARD Зеппельт является автором фильмов о допинговых разоблачениях в российском спорте. Свой первый фильм о систематическом применении допинга в России (обсуждались легкоатлеты) ARD показал в декабре 2014 года. Далее последовала серия других фильмов на этом же канале, что повлекло расследование ВАДА и санкции в отношении российской легкой атлетики.
ARD German TV with new facts: Whistleblower/Doping. sunday jan 22 in @sportschau + @wdrsportinside @DasErste @ARD_Presse— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) January 20, 2017