Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

С одним промахом он опередил ставшего вторым лидера общего зачета Фуркада на 41 секунду

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки (20 км), прошедшей в пятницу в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира.

Допустив 1 неточный выстрел, он преодолел дистанцию за 50 минут 38,1 секунды.

Второе место с отставанием в 41 секунду и 2 промахами занял француз Мартен Фуркад.

Третьим стал представитель Украины Сергей Семенов, с 1 промахом проигравший россиянину 56,8 секунды

Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит с 19 по 22 января.