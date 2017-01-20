Шипулин поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Победитель индивидуальной гонки (20 км) на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце российский биатлонист Антон Шипулин улучшил свои позиции в общем зачете Кубка мира.

Набрав после пятничного успеха 500 баллов, он поднялся с третьего на второе место. Правда, он значительно уступает лидеру зачета французу Мартену Фуркаду, в активе которого 784 очка.

На третье место со второго опустился немец Симон Шемпп (486 очков), ставший в индивидуальной гонке пятым.

В первой десятке общего зачета присутствует еще один россиянин – Максим Цветков, занимающий восьмое место (377). В пятницу он показал седьмое время.

В зачете индивидуальной гонки лидирует Фуркад (114). Шипулин – второй (90), Цветков – восьмой (55).