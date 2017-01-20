Главные новости
В миреИнаугурация Дональда Трампа. ОнлайнВ миреSamsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7СпортШипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Италии
Спорт

Шипулин поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Победитель индивидуальной гонки (20 км) на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце российский биатлонист Антон Шипулин улучшил свои позиции в общем зачете Кубка мира.

Набрав после пятничного успеха 500 баллов, он поднялся с третьего на второе место. Правда, он значительно уступает лидеру зачета французу Мартену Фуркаду, в активе которого 784 очка.

На третье место со второго опустился немец Симон Шемпп (486 очков), ставший в индивидуальной гонке пятым.

В первой десятке общего зачета присутствует еще один россиянин – Максим Цветков, занимающий восьмое место (377). В пятницу он показал седьмое время.

В зачете индивидуальной гонки лидирует Фуркад (114). Шипулин – второй (90), Цветков – восьмой (55).

Теги: биатлон, Антон Шипулин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Героем нового фильма ARD стал российский бегун ДмитриевГероем нового фильма ARD стал российский бегун Дмитриев
Он сказал, что не считает информаторов ВАДА Степановых предателями, а допуск прыгуньи в длину Клишиной к участию в Играх в Рио назвал лицемериемПодробнее
Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлонуШипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону
С одним промахом он опередил ставшего вторым лидера общего зачета Фуркада на 41 секунду, индивидуальную гонку на этапах Кубка мира он выиграл впервые в карьереПодробнее
Кузнецова и Павлюченкова вышли в четвертый круг Australian OpenКузнецова и Павлюченкова вышли в четвертый круг Australian Open
В следующей стадии соревнования они сыграют друг с другомПодробнее
Джокович проиграл во втором круге Australian OpenДжокович проиграл во втором круге Australian Open
В пяти сетах победу над ним одержал представитель Узбекистана ИстоминПодробнее
Россиян в мужском одиночном разряде Australian Open не осталосьРоссиян в мужском одиночном разряде Australian Open не осталось
В женском одиночном разряде турнирный путь продолжают пять россиянокПодробнее
Суд в Москве отклонил иск легкоатлетки Угаровой по поводу фильма о допингеСуд в Москве отклонил иск легкоатлетки Угаровой по поводу фильма о допинге
В конце ноября прошлого года CAS дисквалифицировал несколько российских легкоатлеток, в том числе Угарову, и аннулировал ряд их результатовПодробнее
Южный не доиграл матч первого круга Australian Open и выбыл из борьбыЮжный не доиграл матч первого круга Australian Open и выбыл из борьбы
Макарова и Веснина вышли во второй кругПодробнее
Малкин забросил три шайбы "Вашингтону" в НХЛМалкин забросил три шайбы "Вашингтону" в НХЛ
В этом матче "Питтсбург" и столичный клуб забросили 15 шайб на двоихПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреИнаугурация Дональда Трампа. ОнлайнВ миреSamsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7СпортШипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в ИталииЭкономикаПесков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в Липецке
Фотохроника 20 января
В здании НИИ микрохирургии имени Бурденко произошел пожар
Евгений Гинер купил 49% структуры "Ростеха"
На подпись Порошенко направлен закон о допуске иностранных военных на Украину
Взрыв произошел в жилом доме под Парижем
Минприроды пообещало пересмотреть новые правила заготовки древесины
Инаугурация Дональда Трампа. Онлайн
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи