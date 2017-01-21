Спорт Допинг в российском спорте

IBU займется вопросом российских биатлонистов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов (IBU) в субботу на заседании исполкома организации обсудит свои дальнейшие действия в отношении российских биатлонистов, упомянутых во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством юриста Ричарда Макларена.

Как сообщает пресс-служба IBU, заседание состоится в итальянском Антхольце и проводится в целью "выработки дальнейших решений в связи с данными второй части доклада Макларена". По итогам заседания пройдёт пресс-конференция.

В декабре была представлена вторая часть доклада комиссии Р.Макларена, после чего WADA передало IBU список из 31 российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. На основании представленных данных Международный союз биатлонистов начал разбирательство как в отношении Союза биатлонистов России (СБР), так и в отношении упомянутых в докладе спортсменов, чьи личности не разглашаются и были зашифрованы. Двое спортсменов были отстранены, остальным 29 разрешили продолжать выступать на соревнованиях на время расследования.

СБР принял решение добровольно отказаться от проведения в России тюменского этапа Кубка мира-2017 и чемпионата мира среди юниоров в городе Остров Псковской области.

Теги: Биатлон, IBU
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