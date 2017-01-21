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Уэйн Руни стал лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Нападающий Уэйн Руни в субботнем матче Английской премьер-лиги против "Сток Сити" забил свой 250-й гол за "Манчестер Юнайтед" и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Ему удалось превзойти достижение Бобби Чарльтона в 249 голов, которое держалось с 1973 года.

31-летний нападающий потерял место в основе МЮ, и в матче против "Сток Сити" он вышел на замену и сравнял счет в поединке, отличившись на 94-й минуте.

Встреча закончилась со счетом 1:1.

Руни перешел в "Манчестер" в возрасте 18 лет в 2004 году. В свой первый сезон в топ-клубе он забил 17 голов. Лучшим для него получился сезон-2009/10, когда он смог отличиться 33 раза во всех турнирах, в которых МЮ принимал участие.

Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Уэйн Руни
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