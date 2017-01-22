Германия выиграла женскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Италии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Женская команда Германии выиграла эстафету 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. В составе победительниц бежали Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер.

Вторыми с отставанием в 24,2 секунды стали француженки. Третью строчку заняли итальянки (+33,4 секунды).

Россиянки Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова заняли пятое место, проиграв Германии 1 минуту 16 секунд. Однако для россиянок нынешний результат стал лучшим в сезоне.