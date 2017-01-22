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Жуков прокомментировал решение IBU по российским спортсменам

Как отметил глава ОКР, у союза нет подтверждений нарушения биатлонистами РФ антидопингового законодательства

Жуков прокомментировал решение IBU по российским спортсменам
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Решение Международного союза биатлонистов (IBU) по российским спортсменам фактически подтвердило, что наши спортсмены соревнуются и выигрывают по-честному, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Это просто означает ровно то, что они (представители IBU - ИФ) сказали: у них нет никаких подтверждений, что эти спортсмены нарушали (антидопинговое законодательство - ИФ)", - сказал он журналистам в воскресенье.

По его словам, IBU внимательно рассматривали вопрос ,"и не нашли каких-либо нарушений". Естественно, поэтому наших биатлонистов допустили к соревнованиям, добавил глава ОКР.

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Жуков сообщил, что сейчас все международные спортивные федерации пристально изучают списки, которые им предоставлены на основе доклада Макларена. "И, соответственно, если они не находят никаких нарушений, естественно, к этим спортсменам претензий нет", - констатировал он.

При этом глава ОКР уверен, что большая часть так называемых данных из этого доклада, "ничем не подкреплена, никакими доказательствами - так же, как это было после выхода первой части доклада Макларена, перед Олимпийскими играми в Рио".

По его сведениям, все федерации, в том числе лыжная, запросили сведения о спортсменах своего профиля; "и те, кто не получил каких-то доказательств вины спортсменов, естественно, они их не отстраняют от соревнований".

Как заметил Жуков, сейчас "на временной основе" отстранили от соревнований целый ряд российских спортсменов, "и сейчас изучаются доказательства - есть какие-то основания для их отстранения или нет". "Если нет, я уверен, они вернутся к соревнованиям", - подчеркнул он.

Как сообщила ранее в воскресенье пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), все российские биатлонисты будут включены в международный пул тестирования.

IBU не нашла доказательств

Как стало известно в субботу 21 января, 22 российских спортсмена полностью оправданы IBU, либо они уже отбыли наказание ранее.

В декабре 2016 года была представлена вторая часть доклада комиссии независимого эксперта Ричарда Макларена, после чего Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало IBU список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

Двое спортсменов были отстранены, остальным 29 разрешили продолжать выступать на соревнованиях на время расследования, но IBU начал расследование в отношении них. Имена биатлонистов не назывались.

В итоге Международная федерация биатлона пришла к выводу, что нет никаких доказательств виновности как минимум 22 из них.

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В отношении оставшихся семи расследование будет продолжено, спортивным чиновникам РФ дается месяц на то, чтобы прояснить участие этих спортсменов в "допинговой госпрограмме", которая якобы существует в России. Эти семь биатлонистов могут продолжать выступать во время расследования.

На заседании 9 февраля IBU решит, могут ли эти спортсмены принять участие в мировом первенстве в Австрии.

Как напоминает Assосiated Press, в списке Макларена упоминались российские спортсмены, начиная от призеров Олимпиад и заканчивая юниорами, которые пока не достигали высоких результатов.

В IBU заверили, что серьезно отнеслись к обращению с требованием ужесточить контроль и наказание за употребление допинга, которое подписали многие спортсмены и тренеры.

Теги: биатлон, IBU, ОКР, Александр Жуков
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