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Спорт

Шипулин стал самым популярным спортсменом в российских СМИ за неделю

Компанию в тройке лидеров биатлонисту составили футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Биатлонист Антон Шипулин занимает первую строчку рейтинга упоминаемости спортсменом в российских СМИ за период с 16 по 22 января, показывают данные системы медиаанализа "СКАН-Интерфакс".

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Шипулина за минувшую неделю различные СМИ упоминали более 1,4 тыс. раз, основные новостные сюжеты - победа в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце и улучшение позиции спортсмена в общем зачете Кубка (сейчас Шипулин занимает второе место).

На втором месте - нападающий ФК "Реал" Криштиану Роналду, более 1,1 тыс. упоминаний, третью позицию занимает нападающий ФК "Барселона" Лионель Месси, более 750 упоминаний. Объемную цитируемость обеспечило интервью Месси изданию Coach, в котором он упоминает Роналду, а также игры чемпионата Испании.

Далее в рейтинге: теннисист Новак Джокович (более 660), биатлонист Мартен Фуркад (более 620), теннисист Роджер Федерер (более 600), теннисистка Винус Уильямс (более 580), футболист ФК "Спартак" Александр Самедов (более 570), хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин (более 540), шахматист Сергей Карякин (более 510).

В рейтинге спортивных организаций за минувшую неделю лидером по упоминаемости стала КХЛ, более 5,6 тыс. упоминаний, контекст - регулярные игры; на втором месте находится ФИФА, более 2,5 тыс. упоминаний, третью позицию занимает ФК "Манчестер Юнайтед", более 2,4 тыс. упоминаний.

Далее в рейтинге: ВАДА (более 2 тыс. упоминаний), ФК "Барселона" (более 1,3 тыс.), НБА (более 1,3 тыс.), УЕФА (более 1,1 тыс.), ФК "Зенит" (более 1,1 тыс.), ФК "Спартак-Москва" (более 1 тыс.), Международный союз биатлонистов (более 910).

Теги: биатлрн, Антон Шипулин, футбол, Криштиану Роналду, Лионель Месси
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