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ФК "Реал" возглавил сводную таблицу Лиги чемпионов за всю ее историю

Из российских клубов наивысшее место занимает "Спартак" - 30-е

ФК "Реал" возглавил сводную таблицу Лиги чемпионов за всю ее историю
Игроки футбольного клуба "Реал"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Мадридский ФК "Реал" набрал наибольшее число очков в Лиге чемпионов УЕФА за всю историю проведения турнира, такие данные приводятся на сайте УЕФА.

В его активе 319 очков, что на пять больше чем у идущей второй "Барселоны" (Испания).

В пятерке лучших также присутствуют немецкая "Бавария" (284), английские "Манчестер Юнайтед" (272) и "Арсенал" (207).

Отмечается, что "Реал" провел больше всего матчей (231), одержал больше всего побед (136) и больше всех забил (483). При этом "Реал" больше всех и пропустил - 247.

УЕФА в этой таблице использовал не классическую систему подсчета очков (3 очка за победу и 1 очко - за ничью), а ту, что используется "согласно стандартной процедуре при расчете коэффициентов клубов и ассоциаций для рейтинга УЕФА" (2 очка за победу и 1 очко - за ничью). В таблице учтены матчи только группового этапа и последующие встречи стадий плей-офф.

Лучшим российским клубом является московский "Спартак", занимающий в сводной таблице 30-е место. В 74 матчах он одержал 21 победу, 15 раз сыграл вничью, 38 раз проиграл и набрал 57 очков.

Позиции остальных российских клубов выглядят следующим образом: 38-е место. ЦСКА (43 очка), 42. "Зенит" (40), 60. "Локомотив" (19), 75. "Рубин" (10), 109. "Ростов" (4).

Больше всего матчей провел голкипер Икер Касильяс ("Реал" и "Порту") - 162. Из российских игроков - Сергей Игнашевич ("Локомотив", ЦСКА) - 77. Самый результативный футболист - Криштиану Роналду" ("Манчестер Юнайтед" и "Реал") - 95. Россияне в списке лучших бомбардиров отсутствуют, а из легионеров, выступавших в российских клубах, наилучшие показатели в бразильца Халка. Будучи игроком "Зенита" он поражал ворота соперников в ЛЧ 10 раз, а в качестве футболиста "Порту" - семь раз.

Больше всего матчей в качестве тренера провел сэр Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед") - 190. Из россиян - Олег Романцев ("Спартак"), 56.

Лига чемпионов УЕФА, пришедшая на смену Кубку чемпионов, проводится с сезона-1992/93.

Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Реал, ФК Спартак
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