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Родченков решил обжаловать арест имущества

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков принял решение обжаловать решение суда о повторном аресте имущества в Подмосковье, заявил адвокат Алексей Скляренко.

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"В понедельник Басманный суд Москвы повторно арестовал подмосковный дом ученого, при этом на судебном заседании следователь отказался от требования арестовать еще и земельный участок. Будем подавать апелляцию", - цитирует "Спорт-Экспресс" Скляренко.

"О самом факте ареста я узнал минут тридцать назад, никто нас не приглашал - суд опять без нас рассмотрел это заявление следственного комитета, почему-то не посчитал возможным выслушать наши доводы. Считаем, что наши права нарушены, и в любом случае будем подавать апелляционную жалобу. Я общался с его дочерью, она нацелена идти вплоть до ЕСПЧ. Потому что это просто правовой беспредел", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что суд вновь арестовал имущество экс-директора ФГУП "Московская антидопинговая лаборатория" Родченкова.

Она уточнила, что решение об аресте участка земли было принято в конце декабря прошлого года и до сих пор не обжаловано защитой Родченкова.

Мосгорсуд 16 декабря 2016 года отменил решение Басманного суда Москвы от 12 августа об аресте жилого дома и земельного участка в Солченогорском районе Подмосковья.

Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело в отношении.Родченкова и иных лиц, выполнявших в 2009-2013 гг. управленческие функции во всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от ОИ-2016.

Внутренняя переписка Родченкова вошла во вторую часть доклада комиссии Макларена, обнародованного 9 декабря, в которой был сделан вывод о государственной системе поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить чемпионат мира по бобслею и скелетону.

Теги: Григорий Родченков
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