ЦСКА разгромил "Спартак" в матче КХЛ

Столичные армейцы забросили в ворота соперника шесть шайб, но сократить отставание от лидирующего СКА не смогли: в этот вечер он выиграл у ХК "Сочи"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА добились крупной победы над столичным "Спартаком" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая на льду спартаковцев, завершилась их поражением со счетом 1:6 (0:1, 0:4, 1:1). Основные события произошли во втором периоде, когда ЦСКА провел четыре гола, две из них - с интервалом в менее полуминуты.

В составе ЦСКА голы провели Стефан да Коста (два раза), Сергей Андронов, Александр Попов, Денис Денисов, Александр Кутузов. Единственным отличившимся в составе "Спартака" оказался Константин Глазачев: гол в его исполнении состоялся в третьем периоде при счете 0:5.

Таким образом, "Спартак" проиграл девятый матч подряд. С 60-ю очками он занимает предпоследнее, 13-е место в Западной конференции.

ЦСКА набрал 117 очков и занимает в турнирной таблице Западной конференции (и чемпионата в целом) второе место. Сократить отставание от лидирующего СКА (Санкт-Петербург) столичным армейцам не удалось: петербуржцы в параллельно шедшей встрече одолели в гостях ХК "Сочи" - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Теперь в активе СКА 121 балл.