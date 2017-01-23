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Спорт КХЛ-2016/17

Отыгравшийся с 0:3 ХК "Витязь" победил "Салават Юлаев" в КХЛ по буллитам

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Витязь" на своем льду в Подольске одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым".

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По ходу встречи гости вели с разницей в три шайбы, однако удержать преимущество в счете не смогли. "Витязь" отыграл все три гола, перевел игру в овертайм. В дополнительное время счет не изменился, а в серии буллитов успех сопутствовал подольской команде. В итоговом протоколе зафиксирована ее победа со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0).

Победа "Витязя" позволила набрать ему 80 очков и закрепится на седьмом месте Западной конференции КХЛ. Подольский клуб оторвался от претендующего на попадание в первую восьмерку (зону плей-офф) ХК "Сочи", который, как сообщалось, уступил лидеру чемпионата, петербургскому СКА со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что крупную победу (6:1) над земляками из "Спартака" одержал занимающий второе место чемпионате и Западной конференции московский ЦСКА.

Остальные матчи игрового вечера завершились следующим образом: "Лада" (Тольятти) - "Металлург" (Новокузнецк) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, победитель определился в серии буллитов), "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1), "Локомотив" (Ярославль) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:4 (0:0, 1:3, 0:1), "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Северсталь" (Череповец) - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1), "Динамо" (Москва) - "Трактор" (Челябинск) - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1).

Теги: хоккей, КХЛ
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