Australian Open в одиночных разрядах остался без россиян

Последней из россиян выбыла из борьбы Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова во время матча против Винус Уильямс

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела неудачу в борьбе за выход в полуфинал турнира серии "Большого шлема" Australian Open в женском одиночном разряде.

В матче 1/4 финала соревнования она уступила американке Винус Уильямс. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американской спортсменки.

Таким образом, россиян в одиночных разрядах Australian Open-2017 не осталось: Павлюченкова к началу матча оставалась единственным здесь представителем отечественного тенниса.

В основной сетке турнира в женском одиночном разряде выступали следующие россиянки: Евгения Родина, Ирина Хромачева, Елизавета Куличкова, Наталья Вихлянцева, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Анна Блинкова. Мужской одиночный разряд представляли следующие спортсмены: Константин Кравчук, Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Даниил Медведев, Дмитрий Турсунов, Карен Хачанов, Андрей Рублев.

Общий призовой фонд соревнования составляет $36 млн 260 тыс.