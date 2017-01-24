Australian Open в одиночных разрядах остался без россиян

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела неудачу в борьбе за выход в полуфинал турнира серии "Большого шлема" Australian Open в женском одиночном разряде.
В матче 1/4 финала соревнования она уступила американке Винус Уильямс. Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американской спортсменки.
Таким образом, россиян в одиночных разрядах Australian Open-2017 не осталось: Павлюченкова к началу матча оставалась единственным здесь представителем отечественного тенниса.
В основной сетке турнира в женском одиночном разряде выступали следующие россиянки: Евгения Родина, Ирина Хромачева, Елизавета Куличкова, Наталья Вихлянцева, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Анна Блинкова. Мужской одиночный разряд представляли следующие спортсмены: Константин Кравчук, Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Даниил Медведев, Дмитрий Турсунов, Карен Хачанов, Андрей Рублев.
Общий призовой фонд соревнования составляет $36 млн 260 тыс.