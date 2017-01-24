Россия задумалась о проведении ЧЕ-2019 по тяжелой атлетике

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия может претендовать на проведение чемпионата Европы 2019 года, заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов на пресс-конференции в Москве во вторник.

"Мы думаем над проведением чемпионата Европы 2019 года в России, возможно, мы будем участвовать в тендере", - сказал М.Агапитов.

"Может, мы организуем свой международный турнир, который мы проведем в Москве или в Питере. Но в ближайший год проводить в России мы ничего не планируем", - добавил он.

Агапитов подчеркнул, что в 2017 году россияне планируют выступить во всех соревнованиях, которые присутствуют в международном календаре.

Как сообщалось, IWF не допустила сборную России по тяжелой атлетике к участию в Играх-2016 из-за нарушений антидопинговых правил.

24 июля МОК постановил, что не будет отстранять от Игр всю российскую сборную, но допустит лишь тех спортсменов, чьи кандидатуры утвердят международные федерации, курирующие соответствующие виды спорта. Помимо тяжелоатлетов, от участия в Играх была отстранена российская команда легкоатлетов; исключение было сделано лишь для прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Значительно поредело российское представительство и в ряде других дисциплин - в частности, в гребле, велоспорте, плавании.