Главные новости
В РоссииМизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детейВ РоссииСлова Петра Толстого о "выскочивших из-за черты оседлости" возмутили ФЕОРВ миреСМИ узнали о размещении у границ России китайских межконтинентальных ракет
Спорт КХЛ-2016/17

Лукашенко раскритиковал минское "Динамо" за провал в игре с аутсайдером КХЛ

Есть обновление от 15:02

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз подверг критике игру белорусских хоккеистов, на этот раз досталось ХК "Динамо-Минск", уступившему на своем льду в матче чемпионата КХЛ одному из аутсайдеров турнира, рижскому "Динамо", сообщает пресс-служба главы государства.

КХЛ-2016/17

"Так, как вы ("Динамо-Минск" - ИФ) себя вели на площадке, играя с "Динамо" (Рига), это ни в одни ворота не лезет", - заявил Лукашенко, обращаясь к министру внутренних дел, председателю наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Игорю Шуневичу.

Лукашенко подчеркнул, что рижская команда уступает минским одноклубникам по многим показателям, однако в игре оказалась значительно сильнее.

"Если бы спортсмены в "Динамо" (Рига) получали такие зарплаты, как наши, у них на порядок был бы выше клуб. А вы как будто не собираетесь в плей-офф играть", - сказал президент.

"Не забывайте, что 15 тыс. сидит на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть. Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа", - подытожил глава государства.

Хоккеисты минского "Динамо" 19 января уступили дома одноклубникам из Риги со счетом 1:3. При этом рижский клуб занимает предпоследнее место в сводной таблице чемпионата и последнее – в западной конференции КХЛ. Минский же клуб располагается на 10-1 строчке сводной таблицы и шестое – в Западной конференции.

Теги: хоккей, КХЛ, ХК Динамо Минск, Александр Лукашенко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Australian Open во взрослых одиночных разрядах остался без россиянAustralian Open во взрослых одиночных разрядах остался без россиян
Последней из россиян выбыла из борьбы Анастасия ПавлюченковаПодробнее
Исполнительный директор "Формулы-1" ушел со своего постаИсполнительный директор "Формулы-1" ушел со своего поста
Берни Экклстоун не рассказал, чем будет заниматься в ближайшее времяПодробнее
ЦСКА разгромил "Спартак" в матче КХЛЦСКА разгромил "Спартак" в матче КХЛ
Столичные армейцы забросили в ворота соперника шесть шайб, но сократить отставание от лидирующего СКА не смогли: в этот вечер он выиграл у ХК "Сочи"Подробнее
ФК "Реал" возглавил сводную таблицу Лиги чемпионов за всю ее историюФК "Реал" возглавил сводную таблицу Лиги чемпионов за всю ее историю
Из российских клубов наивысшее место занимает "Спартак" - 30-еПодробнее
Имущество Родченкова вновь арестовано московским судомИмущество Родченкова вновь арестовано московским судом
В декабре было отменено решение Басманного суда Москвы об аресте жилого дома и земельного участка в Солченогорском районе ПодмосковьяПодробнее
Россия предложила провести жеребьевку ЧМ-2018 в КремлеРоссия предложила провести жеребьевку ЧМ-2018 в Кремле
ФИФА не против этой идеиПодробнее
Немецкий канал ARD выпустил новый фильм о российском допингеНемецкий канал ARD выпустил новый фильм о российском допинге
Единственным героем расследования стал тренер по легкой атлетике Владимир Казарин, который, как утверждают авторы, продолжает работать, несмотря на отстранениеПодробнее
Жуков прокомментировал решение IBU по российским спортсменамЖуков прокомментировал решение IBU по российским спортсменам
Как отметил глава ОКР, у союза нет подтверждений нарушения биатлонистами РФ антидопингового законодательстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 января6 фото
23 января
Фотохроника 23 января
Инаугурация Дональда Трампа13 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детейВ РоссииСлова Петра Толстого о "выскочивших из-за черты оседлости" возмутили ФЕОРВ миреСМИ узнали о размещении у границ России китайских межконтинентальных ракетВ РоссииГенпрокуратура и ученые-юристы встали на сторону Ильдара Дадина
Задержанным в Вашингтоне журналистам из РФ и США предъявили обвинения
Мантуров заявил о стабильных поставках SSJ-100 несмотря на найденные дефекты
Россиянам разрешили въезд в Армению по внутренним паспортам
Минюст выступил за корректировку нормы о многократных нарушениях проведения митингов
Минтранс проработает вариант однократного повышения тарифа "Платона"
Минкультуры упрекнули в значительном финансировании "Сатирикона" с единственной постановкой
ФСБ обвинила Microsoft и Cisco в противодействии закону о кибератаках
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи