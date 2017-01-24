Лукашенко раскритиковал минское "Динамо" за провал в игре с аутсайдером КХЛ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз подверг критике игру белорусских хоккеистов, на этот раз досталось ХК "Динамо-Минск", уступившему на своем льду в матче чемпионата КХЛ одному из аутсайдеров турнира, рижскому "Динамо", сообщает пресс-служба главы государства.

"Так, как вы ("Динамо-Минск" - ИФ) себя вели на площадке, играя с "Динамо" (Рига), это ни в одни ворота не лезет", - заявил Лукашенко, обращаясь к министру внутренних дел, председателю наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Игорю Шуневичу.

Лукашенко подчеркнул, что рижская команда уступает минским одноклубникам по многим показателям, однако в игре оказалась значительно сильнее.

"Если бы спортсмены в "Динамо" (Рига) получали такие зарплаты, как наши, у них на порядок был бы выше клуб. А вы как будто не собираетесь в плей-офф играть", - сказал президент.

"Не забывайте, что 15 тыс. сидит на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть. Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа", - подытожил глава государства.

Хоккеисты минского "Динамо" 19 января уступили дома одноклубникам из Риги со счетом 1:3. При этом рижский клуб занимает предпоследнее место в сводной таблице чемпионата и последнее – в западной конференции КХЛ. Минский же клуб располагается на 10-1 строчке сводной таблицы и шестое – в Западной конференции.