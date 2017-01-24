Назван состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против Сербии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Определен состав сборной России по теннису, который сыграет в плей-офф Кубка Дэвиса в начале февраля в сербском городе Ниш, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

Во вторник ФТР подала в Международную федерацию тенниса (ITF) официальную заявку на матч 1/8 финала Кубка Дэвиса, который пройдет 3-5 февраля. Состав определил многолетний капитан команды Шамиль Тарпищев. В Нише выступят: Андрей Кузнецов (ныне занимает наивысшее место среди россиян в рейтинге АТР - 45-е), Карен Хачанов (52), Даниил Медведев (63) и Константин Кравчук (88).

Тарпищев, комментируя избранный вариант состава, подчеркнул, что ФТР взят курс на омоложение сборной.

"Ребята будут стараться, а победим или нет - как получится. Но главное - это накапливать опыт", - заявил президент ФТР.

Ранее стало известно, что игры пройдут на покрытии hard. На нем же в сентябре минувшего года сборная России обыграла команду Казахстана со счетом 3:1 и вернула себе место в Мировой группе.

Матч будет состоять из пяти встреч: четырех одиночных и одной парной. В пятницу, 3 февраля, пройдут две одиночные игры, в которых вторые номера команд сыграют с первыми номерами соперников. Во второй день состоится парная игра. В воскресенье, 5 февраля, первые и вторые номера будут играть друг с другом.