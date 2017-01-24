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ФК "Анжи" назначил нового гендиректора

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Совет директоров махачкалинского ФК "Анжи" назначил генеральным директором клуба Саида Абдулаева.

"Поздравляем Саида Абдуллаевича с должностью генерального директора ФК "Анжи" и желаем ему плодотворной и успешной работы во благо нашего клуба!" - говорится в сообщении пресс-службы ФК "Анжи".

Отмечается, что в период с 2001 по 2012 гг. Абдулаев работал в ФК "Анжи" юристом, исполнительным директором.

На посту гендиректора 37-летний Абдулаев сменил Сергея Кораблева.

Это не первое назначение в "Анжи" в нынешнюю зиму. Так, 5 января команду возглавил Александр Григорян, который сменил чешского специалиста Павла Врба. В конце декабря 2016 года "Анжи" объявил о смене владельца клуба: вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев. Объявлению о смене владельца клуба предшествовало сообщение о предстоящей распродаже ведущих игроков команды.

В настоящее время "Анжи" играет в премьер-лиге, вернувшись в главный дивизион после выступления в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В РФПЛ команда сейчас занимает 11-е место

Теги: футбол, ФК Анжи
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