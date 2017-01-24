Назван состав сборной РФ на ЧМ по санному спорту

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Почти полтора десятка спортсменов представят сборную РФ на чемпионате мира по санному спорту, говорится в сообщении пресс-службы Федерации санного спорта России.
В список саночников, состоящий из 14 имен, попали следующие спортсмены: Роман Репилов, Андрей Богданов, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина, Екатерина Катникова, Степан Федоров, Андрей Медведев, Семен Павличенко, Александр Денисьев, Владислав Антонов, Владислав Южаков, Юрий Прохоров, Александр Горбацевич.
ЧМ пройдет в Иглсе (Австрия) с 26 по 29 января.