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УЕФА рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификацию 3 марта

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций

УЕФА рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификацию 3 марта
Роман Еременко
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет рассматривать апелляцию полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на его отстранение от футбола 3 марта, говорится в сообщении пресс-службы УЕФА во вторник.

18 ноября стало известно, что УЕФА дисквалифицировал 29-летнего футболиста на два года после обнаружения в его допинг-пробе кокаина. "Анализ образца показал наличие кокаина и его метаболитов - стимулятора, который относится к категории запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством", - говорилось в заявлении УЕФА.

Согласно сообщению, наркотик был обнаружен в пробе, взятой у Еременко 14 сентября после игры ЦСКА с леверкузенским "Байером" в Германии в рамках Лиги чемпионов. Отсчет дисквалификации начат с 6 октября 2016 года.

Теги: футбол, УЕФА, ФК ЦСКА, Роман Еременко
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