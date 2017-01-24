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Сменился старший тренер молодежной сборной России по футболу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Евгений Бушманов сменил Николая Писарева на посту старшего тренера молодёжной сборной по футболу, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"Российский футбольный союз официально сообщает о подписании контракта с Евгением Бушмановым в качестве старшего молодежной сборной России. Срок соглашения - до 15 июля 2019 года", - говорится в сообщении РФС.

Бушманов поблагодарил руководство РФС и его главу Виталия Мутко за предложение возглавить команду.

"Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов. Уже на текущей неделе состоится жеребьевка отборочного раунда Чемпионата Европы, по результатам которой мы узнаем соперников и календарь матчей. Будем от этого отталкиваться и строить учебно-тренировочный процесс", - сказал Бушманов.

Он отметил, что календарем ФИФА в марте предусмотрено окно для международных матчей, именно в эти сроки состоится знакомство нового тренера со сборной, которая будет составлена из игроков не старше 1996 года рождения.

"Задача абсолютно понятна - завоевать путевку в финальную стадию ЕВРО-2019. Также хотел бы выразить благодарность руководству московского "Спартака", в структуре которого я работал со второй командой", - отметил новый наставник "молодежки".

В четверг, 26 января, в Швейцарии состоится жеребьевка отборочного цикла ЧЕ-2019 (U-21), по результатам которой россияне узнают своих соперников по групповому этапу.

Теги: Евгений Бушманов
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