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Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету ЧЕ

Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету ЧЕ
Болельщики на ЧЕ по биатлону в Польше
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сборная России по биатлону завоевала золото в смешанной эстафете (2x6 км + 2x7,5 км), прошедшей в воскресенье в рамках чемпионата Европы в Польше.

Российская команда, в составе которой выступили Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов, допустила в общей сложности шесть неточных выстрелов и преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 26 секунд.

Серебро завоевала Норвегия, с девятью неточными выстрелами отставшая от россиян на 36,4 секунды.

Бронзовым призером смешанной эстафеты стала команда Украины, на счету которой шесть промахов + один штрафной круг и отставание от первого места в 37,1 секунды.

Ранее в воскресенье сборная России выиграла супермикст. Команду представили Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев

Смешанной эстафетой завершилась программа континентального чемпионата. Сборная России стала победителем ЧЕ в общекомандном зачете. В ее копилке 13 медалей, из них шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Наибольшего успеха достигли Александр Логинов и Ирина Старых, завоевавшие по три награды высшего достоинства. Кроме того, на счету Логинова есть одна серебряная медаль, а у Старых - одна бронзовая.

Теги: биатлон
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