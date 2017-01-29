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В чемпионате Европы ConIFA примет участие сборная Абхазии по футболу

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сборная Абхазии примет участие в международном чемпионате по футболу под эгидой независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) в 2017 году.

Как сообщил журналистам в Сухуме вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава, об этом стало известно после жеребьевки, состоявшейся в Женеве, в которой участвовало 40 членов организации из 44.

"Всего восемь команд, в числе которых и Абхазия, примут участие в чемпионате Европы по версии ConIFA, который пройдет в нынешнем году на Северном Кипре. Две команды попадают на соревнования без жеребьевки, это Падания, действующий чемпион Европы, и команда Северного Кипра - принимающая страна", - сообщил он.

"В чемпионате ConIFA также примут участие команды Падании, Лапландии, Секейского края, Острова Мэн, сборная Ниццы, а также Окситании - вместо Восточной Армении", - сказал Пагава.

Он также разъяснил, что сборная команда Восточной Армении не будет участвовать в чемпионате, из-за того, что турецкая сторона не может гарантировать ей безопасность.

"Если какая-нибудь из команд, выбранная по жеребьевке, выпадет по определенным обстоятельствам, то в чемпионате имеют шанс сыграть сборные Южной Осетии и Донецкой Народной Республики",- добавил Пагава.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, созданная в 2013 году, объединяет сборные стран и автономий, не вошедшие в состав ФИФА.

В 2016 году чемпионат по футболу среди национальных команд непризнанных стран прошел в Сухуме. Национальная сборная Абхазии стала победителем чемпионата, одолев в финальном матче команду из Пенджаба со счетом 6:5.

Теги: Футбол, Абхазия
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