Россияне заработали 12 медалей в очередной день Универсиады

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Спортсмены сборной России выиграли 12 медалей в четверг на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате.

Всего в третий день соревнований были разыграны 11 комплектов наград.

Биатлонисты Семен Сучилов и Дмитрий Иванов в спринте на 10 км завоевали золото и серебро соответственно. Бронзу взял казахстанец Роман Еремин.

Вместе с тем, еще по одной золотой медали Универсиады для российской сборной принесли конькобежец Кирилл Голубев, лыжница Мария Давыденкова и фигуристка Елена Родионова.

Два серебра в лыжном фристайле в дисциплине могул завоевали Анастасия Первушина и Сергей Шимбуев, а также в лыжной гонке две серебряные медали заработали Лилия Васильева и Владимир Фролов.

Бронзовые медали завоевали биатлонистка Анастасия Егорова в спринте на 7,5 км, конькобежка Александра Кочуркина на дистанции 500 метров и лыжник Егор Березин в спринте.

Теперь в активе россиян 14 золотых, 13 серебряных, и 6 бронзовых медалей, с этими показателями сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете Универсиады.

Второе место занимает сборная Казахстана (6 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых медалей), третье - команда Франции (3, 1, 1).

В соревнованиях Универсиады принимают участие около 2 тыс. спортсменов из 57 стран. К участию допущены студенты, аспиранты и выпускники предшествующего Универсиаде выпуска в возрасте от 17 до 28 лет.

На Универсиаде-2017 спортсмены разыграют 85 комплектов наград в 12 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, фигурном катании на коньках, фристайле, хоккее с шайбой и шорт-треке.